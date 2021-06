Роботи од ґузла Сириґ по ґузел Вербас

ВЕРБАС – По сообщеню ЯП „Драги Сербиї”, од 7. юния по 21. юний, будзе оправяна часц державней драги I А шора число 1, од ґузла Сириґ по ґузел Вербас, у напряме Нови Сад–Суботица.

Транспорт будзе унапрямени на траку у напряме Суботица–Нови Сад (од км 82+800 по км 75+450), дзе ше будзе одвивац у двох напрямох.

Зоз ЯП „Драги Сербиї” апелую на учашнїкох у транспорту же би почитовали поставену транспортну сиґнализацию и же би прилагодзели швидкосц рушаня условийом на драги.

Шицки роботи буду обезпечени зоз одвитуюцу транспортну сиґнализацию и опрему.

