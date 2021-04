Роботна акция и пририхтованє за поставянє капури

ДЮРДЬОВ – У тижню за нами, опрез Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, отримани два роботни акциї на котрих пририхтовани простор за поставянє капури и капурки опрез обєкта Дружтва.

Попри вилятого фундаменту за капури вибудовани и штириметерови мурик, а тераз ше чека на майстра же би закочел правенє капури и капурки.

Идея о оградзованю настала пред вецей роками, а Управни одбор прешлого року одлучел же оградзи обєкт пре вше частейши вандализми.

Средства за тоти будовательни роботи обезпечела Општина Жабель, а часц средствох достати прейґ конкурсу Националного совиту рускей националней меншини прешлого року.

