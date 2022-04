ҐОСПОДЇНЦИ – Вчера, 18. априла, у грекокатолїцкей церкви Святого арханґела Михаїла у Ґосподїнцох, парохиянє отримали роботну акцию ушорйованя церкви и порти.

На тей акциї волонтере позаметали и посцерали нукашньосц церкви, пошорели порту и покошели траву.

