Роботна температура

Шицки зме свидоми же у тим року два главни подняца хтори стоя пред руску заєднїцу буду Попис жительства и виробок новей Националней стратеґиї Руснацох. Обчекує ше же Национални совит пошвидко до явносци видзе зоз аґенду цо и як планує робиц коло тих двох националних приоритетох. О тим було дискусиї на остатнїм зашеданю Совиту, а ище вецей єй будзе на шлїдуюцим, о тим мож пречитац у Анатомиї нашого часу, о тим ше навелько бешедує у нашей явносци.

Кельо можем заключиц зоз урядових и нєурядових контактох з наисце велїма и розличнима актерами нашого дружтвеного живота, профиловали ше два школи думаня. По єдней, попис приоритет, бо од нього завиша и параметри за приношенє обєктивней и витворлївей будуцей Стратеґиї. По другей, хтора и мнє особнє блїзша, обидва, и Стратеґия и Попис єднак важни, бо су твар и спак истого „предмета интересованя” – руснацтва, ту и нєшка. Видзи ше ми же по природи стварох, тоти два питаня и треба, и нєобходне розпатрац нараз. Єст арґументовани обаваня же у тим случаю, єдно питанє годно остац у циню другого, у зависносци од преференцийох и интересох актерох хтори о нїх одлучую, та же перше треба заврец єдну тему, а аж вец отверац другу. Медзитим, на тот способ годни зме страциц и час, и обчековану синерґию у заєднїци.

Ниа, о чим ше роби. Кед будземе обєктивни, нє лєм руска заєднїца, алє и цали швет пре пандемию практично страцели цали прешли рок кед слово о явним и дружтвеним живоце. Додатни проблем же ше таки стан оддлужел, и же зме ше на ньго почали звиковац як на цошка цо нє мож обкеровац, и цо нормалне. Корона постава алиби за „живот на леру”. Алє, гоч випатра же и час чече спомалшено, то нє так. Мунтатови ше обрацаю єднак швидко як ше вше и обрацали и як ше навики и буду обрацац. То значи же ше цо далєй, будзе вше чежше таргнуц и здогонїц препущене. Прето нам цо скорей нєобходне ознова досягнуц роботну температуру. Прето нам нєобходна спомнута синерґия, обще анґажованє коло заєднїцкого интересу, чий резултат, наздаваме ше, будзе векши од простого збиру.

Будзе о тим шицким ище вельо поведзене, алє робиц мож почац уж нєшка. Як ше гвари, вше ше найдзе кеди за бешеду, алє часу до роботи нїґда нєт досц.

