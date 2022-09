ДЮРДЬОВ – Штварта порядна схадзка Роботного цела за спорт при Националному совиту рускей националней меншини будзе отримана нєшка, 7. септембра у просторийох КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

На дньовим шоре будзе иста точка як и на схадзки отриманей 29. октобра 2021. року у Дюрдьове – Роботне цело вчера, нєшка, наютре, и двох схадзкох котри мали буц отримани прейґ Зум платформи, алє за отримованє нє мали кворум.

Схадзка у Дюрдьове почнє на 19 годзин.

(Опатрене 11 раз, нєшка 11)