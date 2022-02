Роботне швето демократиї

На нєдзелю, 3. априла, у Републики Сербиї буду отримани общи виберанки – позарядово парламентарни и локални у 13 самоуправох (городи Бор и Беоґрад, и 11 општини), и порядни предсидательски, хтори би урядово мали буц розписани по нєдзелї. Обчековано, и наступни виберанки уж достали епитети „историйних”.

Як знаме, законски мандат виборних орґанох власци у Републики Сербиї тирва штири роки, а предсидательски пейц. Медзитим, у остатнїх 10 рокох отримани аж 12 общи виберанки, а з наступнима, будзе их 14. Нє рахуюци референдум и рижни поєдинєчни позарядово виберанки на локалу, у тим периодзе буду пейц виберанки за Народну скупштину (два порядни и три позарядово), три предсидательски (два порядни и єден позарядови), як и три порядни циклуси общих локалних виберанкох. Кед добре поздаване, то значи же од остатнїх 10 рокох, шейсц буду виберанкови (2012, 2014, 2016, 2017, 2020, 2022.)

Винїмок у динамичним виберанковим живоце Републики Сербиї остатнєй декади, затераз остава лєм Покраїна – од 1992. року, виберанки за Скупштину АП Войводини „зациментовани” на свойо порядни штиророчни циклуси. Остатнїраз ше за тот уровень власци гласало 2020, а по шицким, шлїдуюци раз ше покраїнских посланїкох будзе виберац 2024. року.

Звичайно ше гвари же виберанки „швето демократиї”. Ми, випатра, наисце любиме швециц, гоч швета дакеди знаю и прешеднуц. Окреме кед ше оддлужа, лєбо кед лєм цо прейду, а уж ознова „червене слово”. Траци ше вец тота шветочна атмосфера, а дзень хтори би мал буц окремни, постава кед нє звичайни, скоро каждодньови, таке як швето хторе ше означує роботно – анї тадзи, анї тамаль.

Вшелїяк же лєпше кед кажди час та виберанки, як да их нєт, односно да маме власц хтора нєзменлїва на законски способ. Медзитим, чи наисце єст адекватна причина и оправдана потреба за таки части (позарядови) виберанково циклуси, чи су сами себе сущносц и циль, єдинствени и согласни одвит нє може дац анї полемика хтора ше у нашей явносци уж роками водзи нєпреривно.

