Роботня „Кухня то школа” отримана и у Коцуре

КОЦУР – У коцурскей Основней школи „Братство єдинство” вчера, 10. марца, отримана роботня на проєкту „Кухня то школа”, котра источашнє була и промоция сликовнїци и вифарбйованки „Кухня”.

Тоту едукативну интерактивну роботню зоз дзецми од першей по штварту класу з руских оддзелєньох, як и з дзецми котри руски язик виучую факултативно, водзели педаґоґ Наташа Мученски и редакторка спомнутого виданя Мая Зазуляк Гарди. Дзеци активно участвовали у розгварки, дзечнє одвитовали на питаня, а з тей нагоди и збогацели свойо знанє о кухнї и руских єдлох.

Промоциї присуствовали и двойо авторе, та так дзеци у першей ґрупи чули писньочки Оксани Мудри Недич, а дзеци у другей ґрупи чули стихи Силвестера Макая, котри пречитал и писньочки своєй супруги Серафини Макаї, чийо твори тиж заступени у сликовнїци.

Окрем школярох нїзших класох и спомнутих авторох, промоцию сликовнїци и роботню провадзели шицки учительки котри викладаю наставу у руских оддзелєньох, як и учительки котри тримаю годзини руского язика зоз елементами националней култури у рамикох виборней настави.

По законченю роботнї, шицки присутни школяре на дарунок достали сликовнїцу за дзеци зоз вифарбйованку „Кухня” и древени прибор за кухню, а потим мали нагоду и коштовац руски єдлa о котрих бешедовали, а котри орґанизаторе за нїх порихтали – капушнїки, белюш и ґоргелї.

Спомнута сликовнїца и цали проєкт ше реализує з потримовку Буджетского фонду за национални меншини Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ.

