Роботня Проєктного бироу у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – У сотруднїцтве Месней заєднїци Руски Керестур и Проєктного бироу (ПБ) Националного совиту Руснацох (НС), вчера отримана роботня о писаню проєктох за представительох локалних институцийох и здруженьох у тим валалє. Водзели ю членїца Проєктного бироу Анита Ґовльова и предсидатель НС Борислав Сакач.

Учашнїки на роботнї були представителє Месней заєднїци, ЯКП „Руском”, Дому култури, Школи, Канцелариї за локални економски розвой, як и здруженьох Конїцкого клубу, Добродзечного огньогасного дружтва, Пакт Рутеноруму, и Церковного одбору.

Як визначели Ґовльова и Сакач, цилї и можлївосци ПБ насампредз порушац представнїкох локалних штредкох же би спатрели свойо потреби и проблеми, положели их на папер, анализовали и одредзели приоритети. А ПБ порихтани помогнуц прейґ проєктох вєдно шицко цо заплановане и реализовац.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)