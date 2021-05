Роботнї за промоцию науки през коронавирус

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи Петро Кузмяк вчера отримани два роботнї за школярох штвартей и шестей класи з меном Клїтинка за каждого, мидлїна процив коронавирусу, котри реализовали виглєдоваче з Институту за биолоґийни виглєдованя Синиша Станкович зоз Беоґраду.

Роботню витворели Светлана Трифунович и Бранко Филипович, а циль єй бул же би ше школяром на интерактивни способ и през бависко приблїжело насампредз науку, а повязано зоз терашню ситуацию з коронавирусом.

Роботня отримана на поволанку о. д. директорки Школи Наталиї Будински, а финансовал ю Центер за промоцию науки з Беоґраду, зоз хторим керестурска Школа успишно сотрудзує уж вецей роки, на рижних проєктох.

