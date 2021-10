Роботнї о тарґовини з людзми

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботнї пошвецени 18. октобру – Медзинародному дню процив тарґовини з людзми, отримани 19. и 21. октобра у Основней школи Петро Кузмяк, а у сотруднїцтве зоз Червеним крижом з Кули.

Роботнї перши дзень були за школярох седмей и осмей класи, док вчера за младших, од другей по штварту класу, а тримала их волонтерка Червеного крижу Неда Раячич з помоцу домашнїх школярох волотерох у тей гуманитарней орґанизациї.

Роботнї були прилагодзени востосту дзецох, та за младших тота чежка тематика була представена през рисовани филм, док зоз старшима школярами було отвореней бешеди о тим барз присутним дружтвеним проблему, о його превенциї, о тим як ше треба защициц и подобне.

По словох волонтерки Раячичовей, старши школяре указали интересованє и активно участвовали и указали свою потерашню информованосц о тей тематики.

