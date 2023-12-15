Розгварка зоз Ренату Орос

ЗДРАВИ ЗВИКНУЦА, МЕДИТАЦИЯ И ТРЕНИНҐ

Рената Орос зоз Руского Керестура закончела Економску школу у Кули, а од першого року штреднєй школи ше заинтересовала за тренинґ у терховнї и здраве костиранє.

Шицки знаме же физична активносц барз важна за нашо цело и психу.

Америцке виглєдованє указує же на резултати тренинґу вплївує и часц дня. Женом ше совитує рано тренирац, а хлопом вечар. Розлики ше зявюю, бо постої розлика у гормонох, алє и у ритму сна, як споминаю фаховци.

Лєпши метаболизем зменшує ризик од ґоязносци, диябетесу 2, кардиоваскуларних проблемох алє и од мозґового вдереня.

– Почала сом тренирац на петнац роки, у першим року штреднєй школи. Теди сом почала дома вежбац и вельо сом виглєдовала о здравим костираню, углавним на интернету, алє сом мала и даяки кнїжки хтори сом читала. Алє то бул лєм початок, я нє знала вельо о тим – но, помали сом вошла до того швету. Намагала сом ше правилно костирац кед сом пришла зоз школи. Наприклад, даяки мусли, док сом наисце нє похопела цо то здраве костиранє. Вельо ми помогла и Ют’юб платформа дзе сом патрела койяки вежби хтори сом дома робела. Зоз часом сом похопела же ме тото вежбанє дисциплиновало и принєсло ми здрави звикнуца. Барз сом напредовала и правилно ше розвивала. Тиж любим и бежац и йоґу робиц, а ту и терховня. Йоґу робим пре свой духовни мир, а после йоґи сом барз опущена. Бежац любим ище од основней школи, а у сущносци вше сом любела спорт. Єден час сом тренирала и одбойку – толкує Рената.

Попри тренинґу дакус треба примерковац и на здраве костиранє, у тексту хтори шлїдзи увидзиме як Рената рихта свойо закуски.

– Мам програму на телефону дзе ми и вежби, алє и єдзенє хторе треба же бим єдла и мушим мерац їх ґрамажу и калорийну вредносц. Рано звичайно єм ратоту зоз печарками. Пополадню наприклад рискаша зоз желєняву и билим месом и ґу тому даяка шалата. Важне на кажди два-три годзини єсц. Ту и ужини, а вечар єм дацо лєгчейше. Даяка тортиля зоз авокадом або тунєвина зоз шалату. Єден период през лєто сом пробовала нє єсц месо и наисце сом ше фино чувствовала. Важне же бизме були дисциплиновани и орґанизовани – толкує Рената.

МЕДИТАЦИЯ И ЙОҐА

Медитация способ же бизме лєпше упознали себе. Кед ше вежба медитация, упознаваме и здобуваме нукашнє чувство цо нє ми, цо нам вишок, чого треба же бизме ше ошлєбодзели, чому даваме на значносци. Робиц на себе на таки спсооб значи розлучиц важне од нєважного, чисте од брудного, вичне од преходного, правду од нєправди, а маме и нукашню шлєбоду и то нам дава глїбоки мир.

– Ходзим на єдну роботню же бим ше чувствовала лєпше. Тота роботня подрозумює медитацию, афирмацию и випиванє орґанского какаа же бим пребудзела огень у себе. Кажде рано уключим медитацию и то барз любим, понеже крашнє започнєм свой дзень. После того опущованя идзем до терховнї – гвари Рената.

Вона люби читац и виглєдовац сайти о позитивней енерґиї и думкох. Кед ше першираз зочела зоз йоґу, то було у присустве єй леґиня хтори ю и потримал же би вєдно медитовали.

– Шицким препоручуєм йоґу, бо думам же то потребне и целу и нашей психи. Треба свой дзень орґанизовац. Рано пойдзем до терховнї и робим вежби по єдней програми, кед придзем дому поробим и йоґу ище и то ме барз опущує. Думам же кажди успишни чловек тренира, бо шицки чувствуєме даяку напартосц, а зоз вежбу ше опущиме – заключує Рената.

ПРЕМЕНКИ И ПОРУЧЕНЯ

– Любим читац кнїжки, поготов тоти чия тематика ма вязи зоз психолоґию. На тих роботньох сом научела же огень люби пременки и прето сом напревела вименку же бим кажди дзень читала найменєй 20 минути. Кажде треба же би мал даяку пременку. Особа кед роби тото цо люби, вец є и виполнєта и задовольна. На тей роботнї нам гуторели же кед видземе вонка после медитациї, будземе позитивни и обачлїви. Наисце сом то и чувствовала, ґу людзом сом була иншака… Наша подсвидомосц барз моцна. Вельо раз ми ше случело же кед дацо подумам, то ми ше и случи. Одкеди сом почала тренирац и робиц на себе, видзим свойо пременки. То може кажде кед наисце жада. Я барз упарта и кед дацо надумам, то мушим и витвориц. Младим бим поручела же най записую свойо цилї и най их почню реализовац. Шицко мож посцигнуц кед зме орґанизовани и кед зме дисциплиновани. Найлєпше до планеру записац цо тот дзень будзеш робиц. Як треба мерковац на свой физични и вонкашнї випатрунок, так треба и на нукашнї. Так як ше ми чувствуєме, так нас и други видза – закончує Рената.