Розказ Штабу: пo пондзелок важа тоти мири

КУЛА – Штаб за позарядово ситуациї Општини Кула принєсол розказ на основи предписаних мирох хтори зробел републични Кризни штаб, и хтори важа од 17. марца до 21. марца до 6 годзин.

З роботу преставаю робиц погосцительни обєкти, тарґовински центри, шицки предавальнї окрем тих з поживовима намирнїцами, биоскопи, музеї, ґалериї, ставяльнї, терховнї и шалтери за предаванє поживи у ресторанох.

Обєкти хтори у спомнутим чаше предлужую робиц, як и за викенд то апатики, ординациї, ветеринарски ординациї и апатики, обєкти у хторих ше окончує предаванє поживових продуктох (пияци, предавальнї статковей покарми), будки и трафики до хторих ше нє уходзи, обєкти у хторих ше нє длуго затримує (ципелар, склорезач, вулканизер) и бензински пумпи лєм за предаванє горива.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)