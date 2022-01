ШИД – Локална самоуправа розписала оглашку за даванє под аренду державней польопривредней жеми у катастерских општинох на подручу општини Шид вкупней поверхносоци 1.256 гектари.

Прияви ше подноша по 27. януар по 12 годзин, а отверанє понукнуцох будзе отримане 4. фебруара на 12 годзин.

