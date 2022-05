КУЛА – Општина Кула вчера розписала Явну поволанку за подношенє предкладу рочних програмох орґанизацийох з обласци спорту за 2023. рок зоз хторима ше задоволї потреби и интереси гражданох у тей обласци.

Предклад програмох можу поднєсц шицки орґанизациї з обласци спорту зоз териториї општини Кула, а подробнєйше о критериюмох хтори треба сполнїц мож пречитац на сайту Општини Кула, односно на ТИМ ЛИНКУ.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)