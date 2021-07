Розписани виберанки за членох Совитох месних заєднїцох у општини Вербас

ВЕРБАС – У општини Вербас розписани виберанки за членох Совитох месних заєднїцох котри буду отримани 15. авґуста.

Виберанки розписани за Першу месну заєднїцу Вербас, Другу месну заєднїцу Вербас, Трецу месну заєднїцу Вербас, Месну заєднїцу Бачке Добре Польо, Месну заєднїцу Змаєво, Месну заєднїцу Коцур, Месну заєднїцу Савине Село и Месну заєднїцу Равне Село.

Виберанково активносци почали тирваю од 15. юлия.

Виберанки за членох Совитох месних заєднїцох у општини Вербас запровадзи Комисия за запровадзованє виберанкох за Совити месних заєднїцох котру менує Скупштина општини Вербас и виберанково одбори котри менує Комисия за запровадзованє виберанкох за Совити месних заєднїцох у складзе зоз одредбами Статуту општини Вербас о месних заєднїцох на териториї општини Вербас.

(Опатрене 21 раз, нєшка 1)