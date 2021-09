Розписани два нови конкурси

НОВИ САД – После усвоєного ребалансу буджетa у септембру за тот рок, Покраїнски секретарият за привреду и туризем обявел нови явни конкурси з обласци привреди и туризма вкупней суми 70 милиони динари, пренєсол сайт Покраїнского секретарияту за привреду и туризем.

По словох покраїнского секретара Ненада Иванишевича, Покраїнски секретарият за привреду и туризем 15. септембра розписал два нови конкурси – то Конкурс за потримовку женскому поднїмательству и Конкурс за потримовку орґанизатором манифестацийох на териториї Войводини. Покраїнски секретарият з тима конкурсами додзелює субвенциї за звекшанє конкурентносци, односно вкупного розвою поднїмательства и туристичних дїялносцох у АП Войводини.

Други конкурс потримовки манифестацийом наменєни нєвладовим орґанизацийом котри зоз своїма програмами афирмую войводянске туристичне понукнуце през туристично-привредни манифестациї, а можу конкуровац и туристични орґанизациї при локалних самоуправох.

Секретарият зоз конкурсом за женске поднїмательство пласує 20 милиони динари, а за орґанизованє лєбо участвованє на манифестацийох одредзени средства у суми од 50 милиони динари.

Конкурс за женске поднїмательство отворени по 30. септембер, за манифестациї по 1. октобер 2021. року, а заинтересовани шицки додатни информациї и документи можу найсц на сайту Покраїнского секретарияту за привреду и туризем и на мобилней апликациї Секретарияту у рубрики „Явни поволанки”.

