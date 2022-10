Розписани конкурси за нови тексти за нови шпиванки за „Ружу” и „Пупче”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дом култури Руски Керестур розписал конкурси за нови тексти за нови шпиванки у забавним духу за „Червену ружу”, як и за нови тексти за дзецински шпиванки за „Червене пупче” 2023.

Право участвованя на конкурсу маю шицки заинтересовани особи хтори державянє Републики Сербиї. Єдна особа може буц автор, лєбо коавтор найвецей двох текстох.

Тексти котри ше посила на конкурс шму буц предходно обявйовани у писаней форми, алє нє шме на нїх постояц уж компонована шпиванка.

Прияву на конкурс ше посила по пошти, або особнє на адресу: Дом култури Руски Керестур, Русинска 75, 25233 Руски Керестур, За Фестивал рускей култури „Червена ружа”. Лєбо на мейл: dk.kerestur@gmail.com дзе мож достац и подробнєйши информациї.

Конкурси отворени по 31. децембер 2022. року, а доступни су на сайту domkultureruskikrstur.com

Конкурс за музику и цалосну композицию будзе окреме розписани.

