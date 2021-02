Розписани конкурси з обласци польопривреди за 2021. рок

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство видал сообщенє у котрим обявел же розписал седем конкурси за 2021. рок.

Розписани конкурс за софинансованє трошкох набавки приключней механїзациї, машинох и опреми за орґанску продукцию, конкурс за безповратни средства за опреманє статкарских фармох, як и средствох за софинансованє инвестицийох за преробок овоци и желєняви, уключуюци и печарки.

Розписани и конкурси за часц средствох за потримовку младим у руралних подручох Войводини, за софинансованє набавки конструкцийох и опреми за рошлїнску продукцию у защиценим простору, за софинансованє набавки опреми и системох за наводньованє и за софинансованє инвестицийох за набавку опреми за защиту од нєпогодох и елементох за овоцнїки, винїци и хмель.

