Розписани Конкурс за безплатне додзельованє хижох на валалє

КУЛА – Министерство за бриґу о валалу 28. юния, розписало Конкурс за безплатне додзельованє хижох на валалє, а конкурс будзе тирвац по 1. новембер.

Приявиц ше можу шицки гражданє хтори державянє Сербиї и хтори нє маю вецей од 45 роки.

Миле Тадич зоз Канцелариї за локални економски розвой општини Кула, з тей нагоди сообщел же интересованя за купованє хижох у руралних подручйох у кулскей општини вельке, понеже ше коло 20 малженски пари зоз кулскей општини интересовало за приявйованє.

По податкох компетентного Министерства, у Сербиї єст коло 150.000 празни хижи хтори на розполаганю младим, а шицки хтори ше приявя на конкурс можу сами найсц хижу хтора им одвитує, а за хтору держава дава до 1,2 милиони динари.

Заинтересовани гражданє можу пойсц особнє до канцелариї 310 Општинскей управи або наволац на телефон 751-156, дзе достаню шицки нєобходни информациї и потребну документацию.

