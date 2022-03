Розписани Конкурс за директора Заводу

НОВИ САД – Управни одбор Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР) принєсол Одлуку о розписованю явного конкурсу за вибор кандидата за директора, зоз согласносцу Покраїнскей влади АП Войводини.

Конкурсну документацию заинтересованих кандидатох перше препатри Управни одбор, а потим предклада кандидата хтори сполнює условия конкурса, Национални совит Руснацох дава думанє о кандидатови, а менованє окончує Покраїнска влада.

Директора ЗКВР ше вибера на мандатни период од штири роки, а конкурс отворени 15 днї од дня обявйованя (термин почина чечиц шїдуюцого дня од дня обявйованя).

Условия и деталї конкурса мож опатриц у рубрики „Информатор” у 40. чишлє новинох „Руске слово”.

Явни конкурс ше обявює на сайту Националней служби за обезпечованє роботи, на огласней табли у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох, у дньових новинох „Дневник” и тижньовнїку „Руске слово” (ч. 11/2022).

