Розписани Конкурс за додзельованє средставох зоз Буджетского фонду за 2021. рок

БЕОҐРАД – Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ розписало Конкурс за додзельованє средствох зоз Буджетского фонду за национални меншини у 2021. року за реализованє програмох и проєктох з обласци образованя.

Циль розписованя того Конкурса то унапредзенє образованя припаднїкох националних меншинох за цо опредзелєни вкупно 30.000.000,00 динари.

Свойо проєкти на конкурс можу послац установи, здруженя, фондациї, привредни дружтва и други орґанизациї чийо снователє национални совити националних меншинох, як и орґанизациї цивилного дружтва хтори уписани до одвитуюцого реґистру, а чия дїялносц защита и унапредзенє правох и положеня припаднїкох националних меншинох, як и фондациї и конференциї универзитетох, односно академийох фахових студийох.

Конкурс отворени 29. юния, а прияви зоз одвитуюцу документацию треба послац по 28. юлий 2021. року.

Вецей о конкурсу мож дознац на сайту Министерства.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)