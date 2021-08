Розписани конкурс за енерґетску ефикасносц

ШИД – Локална самоуправа вчера розписала явни конкурс за софинансованє енерґетскей ефикасносци на хижох и квартельох гражданох у општини Шид.

Як потолковал заменїк предсидателя Општини Дьордє Томич, локална самоуправа вєдно з Министерством за рударство и енерґетику опредзелєли за тоту намену два милиони динари.

Гражданє годни конкуровац за пременку облакох и дзверох, потим за изолацию, за набавку сучасних котлох за зогриванє, як и за поставянє соларних панелох.

Конкурс тирва од 23. авґуста по 13. септембер, а гражданє можу дознац хтору документацию муша придац на интернет сайту општини Шид.

