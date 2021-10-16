Розписани конкурс за Митрово награди Општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – З нагоди Дня општини Жабель, на Митра 8. новембра, Скупштина општини и того року додзелї награди и припознаня заслужним поєдинцом и колективом за 2021. рок.

Награди и припознаня можу буц додзелєни подприємством, установом и шицким другим орґанизацийом котрим шедзиско на териториї општини Жабель, гражданом и ґрупом гражданох за їх заєднїцки витвореня, гуманосц, а котри дїлую або дїловали на териториї општини, особом котри по походзеню зоз териториї општини або їх витворенє тематски вязане за општину. Буду додзелєни Митрово награди (плакети зоз диплому и пенєжну награду), Митрово грамоти и Митрово подзекованя (диплома).

Скупштина Општини Жабель поволує институциї, ґрупи гражданох и поєдинцох, же би свойо предклади з обовязним обгрунтованьом доставели на адресу Општинскей управи у улїци Николи Тесли 45, лєбо же би их послали на имейлу адресу opstinazabaljinfo@gmail.com, найпознєйше по 1. новембер.

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