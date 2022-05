СРИМСКА КАМЕНЇЦА – Центер за основну полицийну обуку Министерства нукашнїх дїлох у Сримскей Каменїци розписал конкурс за обуку нових 780 полицайох.

Од 780 кандидатох, роботне место униформисаного полицийного службенїка достаню 230 особи, транспортного полицая 220, а гранїчного полицая 330 особи.

Шицки поєдиносци о потребней документациї и условийох котри кандидати треба же би сполнєли пише на тим ЛИНКУ.

Конкурс тирва по 7. юний.

