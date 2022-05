Розписани конкурс за приєм дзецох до ПУ „Дзецинство”

ЖАБЕЛЬ – Розписани Конкурс за приєм дзецох до Предшколскей установи „Дзецинство” Жабель за роботни 2022/2023. рок.

До яшелькового возросту примаю ше дзеци зоз териториї општини Жабель, возросту од дванац мешаци по три роки, на цалодньове пребуванє примаю ше дзеци возросту од три роки по пейц и пол роки.

Дзеци котри народзени од 1. марца 2016. року по 28. фебруар 2017. року уписую ше на обовязну пририхтуюцу програму.

Приявиц ше на Конкурс годно од 23. мая, а конкурс будзе тирвац по 3. юний. Приява на конкурс ше будзе окончовац електронски, прейґ Портала eUprava, услуга eVrtić.

У случаю же родичи лєбо старателє нє у можлївосци же би електронски поднєсли прияву, исту можу поднєсц у обєкту „Мудра сова” у улїчки Николи Тесли 47а у Жаблю, каждого роботного дня, у периодзе од 23. мая по 3. юний, од 9 по 16 годзин.

Детальни информациї ше находза на веб-сайту pu-detinjstvo.com.

