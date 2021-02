Розписани конкурс за реґресованє драгових трошкох студентом

КУЛА – Од 3. фебруара розписани Конкурс за реґресованє часци трошкох превозу студентох хтори маю пребуванє на териториї општини Кула, у медзимесним транспорту за 2021. рок. Конкурс тирва 15 днї од дня як є обявени на урядовим веб боку Општини www.kula.rs.

Прияви за Конкурс вєдно зоз провадзацу документацию ше придава Оддзелєню за дружтвени дїялносци Општини Кула, улїца Ленїнова число 11, у Услужним центре, шалтер ч. 5.

Дополнююци информациї мож достац на телефон 025/751-151, лєбо 751-146, лєбо нєпоштредно у Услужним центре.

