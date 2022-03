ШИД – Општина Шид розписала конкурс за софинансованє медийних проєктох и за тоту намену опредзелєни 10 милиони динари.

Найменши винос средствох по єдним проєкту виноши 200.000 динари, а найвекши аж 5 милиони динари.

Конкурс тирва по 28. марец, обявени є у новинох „Дневник“, а прияви ше посила на Општинску управу Шид, Карадьордєва улїца число 2.

