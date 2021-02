ШИД – Оддзелєнє за дружтвени дїялносци Општинскей управи 14. фебруара розписало конкурс за софинансованє проєктох у обласци информованя з општинского буджета.

На розполаганю 10 милиони динари, найменши винос софинансованя виноши 200.000 динари, а найвецей седем милиони динари.

Прияви ше подноша у наступних 20 дньох од розписованя конкурса, а потребни информациї и формулар годно достац на сайту општини Шид.

