ШИД – Општинска Комисия за додзельованє стипендийох розписала Конкурс за стипендованє студентох у школским 2021/22 року. Конкурс тирва заключно зоз 9. новембром.

Деталї коло условийох Конкурса, як и список потребней документациї мож пренайсц на шлїдуюцим линку.

Прияви ше подноша у Услужним центре у улїци Цара Лазара 7, а додатни информациї мож достац и на телефонске число 022/710-230.

