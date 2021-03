Розписани конкурс за фамелиї котрим ше того року народзело треце або штварте дзецко

AП ВОЙВОДИНА – Покраїнски секретарият за социялну политику, демоґрафию и родну ровноправносц розписал конкурс за купованє нєрухомосци (квартеля або хижи), або адаптацию, добудов, реконструкцию и инвестицийне и порядне отримованє рухомосци у власнїцтве. Конкурс тирва од 17. марца по 17. май 2021. року, а можу конкуровац фамелиї у котрих ше народзело треце або штварте дзецко у периодзе од 1. януара 2021. року та по дзень розписованя Конкурсу.

По конкурсу мож вимагац найвецей 1.200.000 динари по прияви, потребне ше опредзелїц же за цо ше конкурує, чи за купованє чи за адаптацию, а достати средства можу буц и менши од глєданих.

Нєрухомосц котра ше купує муши буц уписана у катастру, без терхи. И адаптация односно добудовйованє муши мац провадзацу проєктну документацию. Шицки информациї и конкурсну документацию мож пренайсц на сайту Покраїнского секретарията за социялну политику, демоґрафию и родну ровноправносц у секторе за демоґрафию и бриґу о фамелиї.

