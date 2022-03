Розписани конкурс Одбора за културу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Конкурс за орґанизованє манифестацийох у обласци защити нєматериялного културного нашлїдства вязаних за орґанизованє и пририхтованє манифестацийох котри у Календаре репрезентативних манифестацийох Руснацох у 2022. року, розписал Одбор за културу Националного совиту Руснацох, а тирва по 21. април.

Подношитель прияви може буц здруженє гражданох, установи и други орґанизаторе манифестацийох котри у Календаре репрезентативних манифестацийох Руснацох и муши вибрац єдну зоз понукнутих обласцох: манифестациї, купованє народного облєчива и инструментох и анґажованє руководительох секцийох. За Конкурс опредзелєни вкупно 1.150.000 динари.

Шицки други информациї о тим Конкурсу мож пречитац на сайту Националного совиту.

