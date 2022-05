Розписани Конкурс Роботного цела за младих

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох розписало Конкурс за проєкти младих у обласци култури, образованя, информованя и службеного хаснованя язика и писма.

Конкурс отворени од 27. априла по 26. май, а резултати би требали буц обявени по 5. юний. Шицки проєкти котри буду одобрени маю буц реализовани по 15. децембер.

Информациї о тим конкурсу, приявни формулар и други поєдиносци мож найсц на сайту НС Руснацох, лєбо на емаил: rcmladez@gmail.com.

