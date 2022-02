Розписани позарядово парламентарни и локални виберанки

БЕОҐРАД – Позарядово парламентарни виберанки розписани вовторок, 15. фебруара, кед предсидатель Сербиї Александар Вучич принєсол указ о розпущованю Народней скупштини. Истого дня предсидатель парламенту Ивица Дачич подписал одлуку о розписованю виберанкох за одборнїкох скупштинох у 12 городох и општинох – Бору, Беоґраду, Арандєловцу, Смедеревскей Паланки, Лучанох, Медведї, Баїней Башти, Долєвцу, Кули, Кладову, Майданпеку и Сечню.

Початком марца Ивица Дачич розпише и виберанки за предсидателя Сербиї, та 3. априла, попри тих, вєдно буду отримани и републични, и локални виберанки.

Одлука о розписованю виберанкох уж ступела на моц, цо значи же почала и виберанкова кампаня.

Предсидатель Вучич поволал гражданох же би вишли на виберанки, же би цала жем указала демократски капацитет на драги до демократскей и европскей будучносци Сербиї, преноша медиї.

