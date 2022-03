БЕОҐРАД – Предсидатель Скупштини Сербиї Ивица Дачич вчера розписал порядни предсидательни виберанки котри буду отримани 3. априла, вєдно зоз парламентарнима и локалнима виберанками.

У складзе зоз Уставом Сербиї, виберанки розписани 90 днї од вицеку мандату терашнього предсидателя Републики Сербиї Александра Вучича, гварел Дачич.

Кандидатуру мож придац по 12. марец, покля и лїстини за парламентарни и локални виберанки.

