КУЛА – Предсидатель Општини Кула, розписал Явни конкурс за финансованє и софинансованє програми и проєктох у култури за 2021. рок.

Розписани Явни конкурс за финансованє и софинансованє проєктох у култури хтори од значеня за Општину Кула у 2021. року у шлїдуюцих обласцох:

Музична културна дїялносц (творчосц, продукция, интерпретация) у виносу од 600.000 динари, потим театрална дїялносц (творчосц, продукция, интерпретация), у виносу од 1.200.000 динари. За уметнїцки бависка – класични балет, народни танєц, сучасни танєц (творчосц, продукция, интерпретация) у виносу од 2.150.000 динари, литературу (творчосц, прекладанє) у виносу од 250.000 динари. Виглєдованє, зазберованє, документованє, преучованє, вреднованє, защита, очуванє, представянє, интерпретация, хаснованє и управянє з културним нашлїдством, у виносу од 300.000 динари.

Текст, прияву и формулар конкурсу мож превжац на сайту Општини Кула.

