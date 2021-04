Розподзелєни пенєж з покраїнских и зоз републичного конкурсу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прилапени предкладаня як розподзелїц средства по Явних конкурсох за софинансованє програмох и проєктох у 2021. року, зоз хторима конкуровали нашо Дружтва, институциї и здруженя до Покраїнских секретариятох за национални меншини и за културу, та до Министерства култури, на вчера отриманей заєднїцкей схадзки прейґ Зум платформи, хтору отримали Одбор за културу националного совиту Руснацох и його Вивершни одбору.

Так потримани шицки 13 субєкти цо конкуровали на перши конкурс, на други у двох катеґорийох потримани шейсц од дзевец и три проєкти од осем, док на конкурсу Министерства сцигли 11 вимоги за рижни проєкти и манифестациї, а нашо Одбори шицким розподзелєли пенєж по приоритетох.

На схадзки ше розпатрало и розписованє Конкурсу за орґанизованє руских манифестацийох у 2021. рок та о тим будзе орґанизована окремна схадзка. Потримани и три проєкти двох наших субєктох цо конкуровали до Городу Нового Саду, а приношени одлуки и о поступку анализи Националней стратеґиї хтору маю окончиц члени Одбору за културу у наступним периодзе, як тиж и предкладаня напрямкох новей стратеґиї цо потим будзе дате на явни дискурс, а уключи ше и фаховцох.

Схадзку водзели предсидатель Одбору Микола Шанта, и предсидатель Вивершного одбору (ВО) Желько Ковач, присутни були 9 од 11 членох Одбору за културу и 5 а познєйше 6 од 7 членох ВО. Пристуни були и предсидатель НС Борислав Сакач и секретар Таня Арва Планчак. Одлуки приношени лєбо з векшину гласох присутних, тоти цо ше одношели на розподзельованє пенєжу, а други єдногласно.

