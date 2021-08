Розподзелєни средства за манифестациї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Одбор за културу Националного совиту (НС) Руснацох, на своєй штвартей порядней схадзки котра отримана вчера вечар прейґ Зум платформи, розподзелєл средства по Конкурсу за орґанизованє манифестацийох у обласци защити нєматериялного нашлїдства и уметнїцкей творчосци Руснацох у 2021. року.

По тим Конкурсу, котри найвецей фокусовани на розподзельованє средствох за орґанизованє руских манифестацийох у 2021. року, розподзелєне милион и 220 тисячи динари за 14 проєкти.

Найвецей пенєжи, 155 тисячи динари, достало КПД Дюра Киш зоз Шиду, за орґанизованє Фестивалу тамбурових оркестрох Мелодиї Руского двору, а 150 тисячи динари достало КУД Тарас Шевченко зоз Дюрдьова за Фестивал жридлового шпиваня Най ше нє забудзе.

Кус менєй, по 140 тисячи динари достали – КПД Карпати з Вербасу за Хорски фестивал Карпати, за опрему, Дом култури Руски Керестур за Фестивал Червена ружа, и КУД Жатва зоз Коцура, за Коцурску жатву.

Дом култури Руски Керестур за Драмски мемориял Петро Ризнич Дядя достал 100 тисячи динари, а исти винос достал и Руски културни центер за анґажованє руководительох секцийох.

Дом култури Руски Керестур достал и 70 тисячи динари за Костельникову єшень, а по 50 тисячи достали – КУД Петро Кузмяк з Нового Орахова за фахового руководителя, и КПД Иван Котляревски зоз Бикичу за манифестацию Пришли нам Русадля 2021.

МАТКА – Дружтво Руснацох Нового Саду Войводини за Фестивал малих сценских формох достали 40 тисячи динари, 35 тисячи достало Дружтво Руснацох у Суботици за манифестацию Яр др Мафтея Виная, кус менєй, 30 тисячи динари достало Дружтво за руски язик, литературу и културу за 31. днї Миколи М. Кочиша, а 20 тисячи динари достало тиж Дружтво за руски язик, литературу и културу за проєкт Подобовей колониї Стретнуце у Боднарова.

