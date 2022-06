Розподзелєни средства по конкурсу

НОВИ САД – Вовторок, 7. юния, у заєднїцких просторийох НВУ „Руске слово” и Заводу за културу войводянских Руснацох, отримана дзевята порядна схадзка Управного одбору Заводу.

После прилапйованя записнїкох зоз 4., 5., 6., 7. и 8. електронскей схадзки, верификована и одлука о менованю нового директора нашей найзначнєйшей институциї култури. По контракту, функцию директора Заводу за културу од 1. юния у штиророчним мандату будзе окончовац Саша Сабадош.

Потим члени УО розпатрали предклад фаховей Комисиї за додзельованє средствох нашим институцийом по Конкурсу. У обласци програми очуваня и пестованя нєматериялного скарбу, на Конкурс хтори розписал Завод було 13 прияви. Пре нєблагочасове посиланє документациї и програми за проєкти, лєбо пре нєдошлїдносц ґу правилом конкурованя, нє потримани проєкти Руского дружтва Сримска Митровица, КПД „Карпати” зоз Вербасу (Хорски фестивал) и КПД „Иван Котляревски” зоз Бикич Долу (документация нєблагочасово сцигла). За тоту обласц у буджету було 700.000 динари од хторих розподзелєни коло 550.000 динари. Остаток од 150.000 динари подзелєли КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова и Руски културни центер з обгрунтованьом же су наймасовнєйши, з найвекшим числом секцийох и пре ажурносц.

Кед слово о програмох у обласци сучасней уметнїцкей творчосци було пейц прияви од хторих проєкти Рускей матки зоз Руского Керестура (Стретнуце поетох, рецитаторох…) и КПД „ДОК” зоз Коцура („Коцурска чутка”) нє достали потримовку. Таку одлуку Комисия обгрунтовала же з правилнїком о додзельованю средствох нє предвидзене финансованє обласци литератури, як и манифестацийох. У тей обласци розподзелєни 300.000 динари, а розподзелєни су по принципох потерашнього способу дзелєня средствох.

На концу схадзки потерашня предсидателька УО Заводу за културу войводянских Руснацох Наташа Макаї Мудрох, пре особни причини, задзековала на тей функциї, як и на функциї члена УО Завода.

Нового члена УО Заводу предложи снователь, Национални совит Руснацох, а менує и нового предсидателя УО.

(Опатрене 53 раз, нєшка 53)