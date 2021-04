Розпорядок богослуженьох з нагоди Велькей ноци

НОВИ САД – На Вельки пияток: 8 г. Утриня страсцох Господа нашого Исуса Христа (зоз читаньом 12 Евангелийох). На 16 г. Вечурня зоз покладаньом плащанїци до гробу. На 18 г. Надгробне – Єрусалимска утриня.

Велька собота: 9 г. Служба Божа св. В. Велького зоз вечурню. На 15 г. Воскресна Служба у Будисави зоз швеценьом пасхалного єдзеня. На 20 г. Воскресна утриня.

Нєдзеля – Воскресенє Христово – Велька ноц: 10 г. Архиєрейска Служба Божа зоз швеценьом пасхалного єдзеня. На 18 г. Служба Божа.

Шветли пондзелок: 10 г. Служба Божа зоз мированьом. На 18 г. Служба Божа зоз мированьом.

Шв. вовторок: 10 г. Служба Божа зоз мированьом. На 18 г. Служба Божа зоз мированьом.

Шв. стреда: 18 г. Служба Божа.

Шв. штварток – Дзуря: 10 г. Служба Божа и швеценє жита. На 18 г. Служба Божа.

Шв. пияток: 17 г. Викладанє св. тайнох, Пацерки, Супликация. На 18 г. Служба Божа.

Шв. собота: 9 г. Служба Божа.

