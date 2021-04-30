Розпорядок службох у вельконоцним тижню у коцурскей церкви

КОЦУР – Вчера, 29. априла, у грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре означени Вельки штварток зоз Вечурню и Службу Божу святого Василия Велького (Тайна вечера) на 19 годзин.

Нєшка, на Вельки пияток, строги пост. Рано на 8 годзин Утриня (12 Страсни євангелиї), на 15 годзин Вечурня зоз плащанїцу (хованє Исусово), а на 19 годзин будзе Дзевятнїца до Божого милосердия. На 20 годзин будзе Єрусалимска утриня (плач Мацери Божей).

На Вельку соботу, 1. мая, будзе дзень цихей молитви, а од 21 годзин Вельконоцне всеночне, Служба Божа и Воскресна утриня, зоз обходом.

На нєдзелю, 2. мая, Велька ноц. Перша Служба Божа того дня будзе Дзецинска на 8 годзин, а потим на 10 годзин почнє Велька святочна Служба Божа зоз пошвецаньом паскох. На 16 годзин будзе Вечурня воскресна.

На Шветли пондзелок, 3. мая, будзе мированє. На 7,10 годзин почнє Утриня, од 8 годзин Мала Служба Божа, потим на 10 годзин Велька Служба Божа, а на 19 годзин Вечарша.

На Шветли вовторок богослуженя буду отримани як и пондзелок.

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