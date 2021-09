Розчисцена дзива депония у Коцуре

КОЦУР – Општина Вербас, у сотруднїцтве зоз Министерством защити животного стредку Републики Сербиї и Явним комуналним подприємством „Комуналєц” Вербас, санировала вельку дзиву депонию у Коцуре, сообщене зоз вербаского комуналного подприємства.

Розчисцованє шмециска на котрим було нагромадзене найвецей комуналного одпаду окончели роботнїки Дїловней єдинки „Чистота” зоз чежкима машинами, ровокопачами, булдожером и камионами.

Компетентни зоз „Чистоти” апеловали на жительох Коцура же би хасновали свойо канти за шмеце котри їх роботнїки пражня каждого пиятку, и же би свой одпад нє лаґеровали на поверхносц котра нє наменєна за тото. Нєодвичательне справованє и руцанє шмеца на места котри за то нє предвидзени, визначели, опасне за здравє людзох и заґадзує природу, а окрем того охабя и бридку слику о шицких нас.

Дзива депония у Коцуре потераз вецейраз розчисцована, алє нєодвичательни поєдинци предлужели руцац одпад на места котри за тото нє наменєни.

Опшина Вербас, з потримовку Министерства защити животного стредку, розчисци ище три дзиви депониї – у Змаєве, Равним Селу и Савиним Селу.

