Ротари клуб подаровал дрони до школох

КУЛА – Представителє Ротари клубу Кула, 27. септембра у Шветочней сали Општини Кула уручели на дарунок дрони директором шицких основних школох у Општини, та медзи нїма и керестурскей Школи Петро Кузмяк, як и основней школи зоз Коцура.

На шветочносци бул присутни и предходни ґувернер Ротари дистрикта 2483 Сербия и Чарна Гора Данило Лєвнаич, а за дарунки подзековал предсидатель Скупштини Општини Кула Владимир Дюрович.

Дрони подаровани у рамикох акциї За лєпшу школу хтору запровадзую Ротари клуби у Сербиї з потримовку Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою и локалних самоуправох.

Донация основцом олєгча ученє програмских язикох скреч и пайтон цо предвидзене з наставним планом и програмом рахункарства и информатики за пияту и шесту класу.

Предсидатель Ротари клубу Кула Ненад Марянович визначел прецо ше опредзелєли потримац тоту донацию котра подрозумйовала и обуку наставнїкох технїчного образованя.

