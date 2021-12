Рочна вистава фоторепортерох „Обєктивно” отворена по 10. януар

НОВИ САД – У Музею Войводини нєшка, 23. децембра, будзе отворена 9. Рочна вистава фоторепортерох Нового Саду и Войводини з назву „Обєктивно”, а селектор тогорочней вистави Слободан Шушнєвич од 500 приявених роботох вибрал 86 фотоґрафиї од 41 автора, медзи котрима и фоторепортека НВУ „Руске слово” Вероника Вуячич.

Традицийну виставу фоторепортерох отвори покраїнска секретарка за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Драґана Милошевич.

Медзи велїма познатима авторами виложени и фотоґрафиї Андрея Папа, Чили Давид, Александра Камасия, Николини Осмич и других.

