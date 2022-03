РУСКИ КЕРЕСТУР – У ловарским доме у Руским Керестуре, 20. марца отримана рочна Скупштина Ловарскей секциї Ярабица, на хторей дати звити о роботи у периодзе од 20. юния 2021. року по нєшкайши дзень, тиж и финансийни звит и план роботи за 2022. рок. Присутни були 15 члени од 22-ох кельо тераз ма секция.

Предсидатель секциї Златимир Рамач и секретар Владислав Рамач пред членох винєсли потерашнї активносци, цо ше дотика самого ловства, алє було бешеди о велїх проблемох зоз хторим ше стретаю и хтори чежко ришиц, а хтори условени з нову орґанизацию ловарох, и законскима одредбами поготов у финансийним смислу, одкеди секция нє розполага зоз своїм пенєжом, алє є часц општинского Ловарского здруженя у Кули.

Як у звиту за прешли период стої, почало ше ловиц заяци, одштрелєни 4 сарняки и 13 сарнї, а тиж наручени и пущени до ловиска од 125 до 130 фазани. Ловаре ше тиж стараю и о одштрельованю чкодлївцох як цо лїшки и шакали.

У наступним периодзе пробує ше ришиц купованє теренского авта за потреби секциї, зоз добрим ґаздованьом, насампредз зоз туризмом, купиц фазани. Тиж велька финансийна борба будзе и обезпечиц покарму за живину, а найвекша пробовац прейґ суду врациц жем котра ловарскому дружтву вжата пре нови законски ришеня, ище 2014. року.

