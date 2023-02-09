Рочни гороскоп за Баранох, Буякох и Двойнятка

БАРАН ( lat. АRIES )

Дороги припаднїки того знаку, тот 2023. рок би могол буц єден зоз щешлївших рокох за вас, окреме перша половка рока кед Юпитер, планета щесца, руша директно и будзе у транзиту през ваш знак уж од конца 2022. року, та по 16. май того року. Гоч рок добри за вас, треба вам досц намаганя же бисце досцигли успих. На самим початку рока, пре ретроґрадну планету Марс, нє треба же бисце нагло приношели одлуки, вецей раз роздумайце. Од марца мешаца планета Сатурн уходзи до вашей дванастей хижи, цо би могло од вас глєдац вельку одвичательносц през цали рок, тиж и планета Плутон ту будзе по 10. юний, цо значи же бисце теди, цо ше дотика товаришства и окруженя, могли положиц точку на нїх, як и претаргнуц поєдини, понеже увидзице же даєдни товарише нє щири ґу вам, як и тото же нє маце исти интересованя и попатрунки на живот. Вшелїяк, то период кед бисце могли и здобуц нових товаришох и започац нови товаришства. Кед бешеда о емоцийох и любови, будзе вше вецей нагоди за шлєбодних припаднїкох того знаку, алє и догварки и плани за завжатих припаднїкох. Планета Юпитер и планета любови Венера, буду у конюкциї од 25. фебруара та по 8. марец и праве теди можеце обчековац вельке щесце, радосц, як и любов хтора задурка на вашо дзвери. Вихаснуйце тот период. Тиж вас обчекую барз вельо оптимистични висти, як и красни случованя по питаню шицких животних обласцох. Особи хторим їх партнер нє лагодзи, постої можлївосц же би ше тото одношенє закончело того року. Ретроґрадна планета Меркур будзе у сушедним знаку (Буяка lat. Taurus) у периодзе од 21. априла та по 15. май и може вам направиц проблем коло финансийох, прето вас совитуєм же бисце ше у тим периодзе примирели, пришпоровали и мерковали на пенєж и нє трошели вельо. Потим, коло 20. мая планета Марс будзе правиц опозицию зоз планету Плутон, прето теди меркуйце же бисце нє пришли до зраженьох и до звадох зоз другима. Цо ше дотика здравя, у тим 2023. року вам будзе добре, алє меркуйце на костиранє понеже сце годни затиц. Кед будзеце мац главоболї, лєбо кед ше будзеце чувствовац вистато, совитуєм вам же бисце пошли на масажу, окреме вам того року будзе лагодзиц. У случаю же дзепоєдни припаднїки того знаку керовали даяку операцию, тераз у тим 2023. року можу ше оперовац и так ришиц иснуюци проблем.

БУЯК (TAURUS)

Дороги припаднїки того знаку, планета нєсподзиваньох Уран будзе през цали 2023. рок у вашим знаку, и нєсподзиваюцим случованьом у вашим живоце нє будзе нїґда конца. Планета Марс и планета Меркур хтори ретроґрадни од конца 2022. року та и у януару 2023. року, можу вам принєсц даяки роздумованя o путованю, о нових погляду у вязи вашого живота, даяки реалнєйши погляди на живот, пожнєня у вязи даяких длуствох кед их маце, лєбо кед ви маце своїх длужнїкох, годно ше случиц же догварка о врацаню пенєжа нє будзе випочитована у периодзе кеди догварене. Барз красни период за любов то од 25. фебруара та по 8. марец, кед планета любови Венера вєдно зоз планету щесца Юпитером и теди велїм шлєбодним припаднїком того знака може ше случиц нова любов хтора подурка на вашо дзвери. Ґенерално, 2023. рок барз погодни за шлєбодних припаднїкох того знаку и велї того року годни упознац свою зродну душу. Велї припаднїки того знаку од 16. мая 2023. року, кед планета щесца, Юпитер, войдзе до вашого знаку и затрима ше до 25. мая 2024. року, буду мац барз красни и щешлїви период. Будзеце мац нагоду щиро уживац у шицких животних обласцох. Вихаснуйце го. Вшелїяк тот рок вам будзе вельо лєпши и успишнєйши як предходни два и пол роки. Даєдни припаднїки того знаку конєчно достаню награди як и припознаня за свой труд и роботу.

Други по шоре ретроґрадни Меркур будзе у вашим знаку од 21. априла та по 15. май 2023. року и може вас врациц на даяки стари комуникациї, як и роздумованє о финансийох. Алє меркуйце, у тим периодзе нє треба приношиц нїяки одлуки у вязи финансийох. Тиж анї у вязи даяких инвестицийох понеже то може буц барз погришне за вас. У тим периодзе нє треба анї же бисце приношели даяки суд нї о ким, понеже ше на концу може случиц же сце погришели. Мешацово ґузли ше премесцаю зоз вашей хижи oд 17. юлия до хижи сушедного знака Барана (lat. Aries) и до знака Килашох ( lat. Libra ) и там буду по 10. януар 2025. рок. Теди енерґия будзе унапрямена на вашу обласц роботи, психи, здравя. Теди будзеце мац жаданє мац у своїм окруженю уметнїкох, психолоґох, психотерапеутох, свяшенїкох, буду вам барз лагодзиц. У тим периодзе тиж треба же бисце ше чували од стресу, и же бисце нє допущели же бисце ше пре вельо обовязки и роботи одвоєли од вашого партнера, як и же бисце загрожели вашо здравє. Вельо преобрацаня порушаю планети Нептун и планета Плутон кед у питаню робота на себе и особни розвой. Планета Плутон кратко прейдзе до знака Водолєя (lat.Аqurius) од 23. марца та по 10.юний 2023. року и у тим периодзе можеце ше трансформовац и похопиц же цо треба же бисце пременєли при себе. Планета Венера, хтора тиж и панує зоз вашим знаком, будзе ретроґрадна од 23. юлия та по 4. септембер у знаку Лєва ( lat. Leo), и у тим периодзе ше меняю емоциї. Тиж кед маце нєдефиновани одношеня, тераз добри период же бисце то ришели. Тиж поєдини припаднїки того знаку би могли мац турбуленти период у фамилиярних одношеньох, дома зоз фамелию. Того року ше велї одношеня можу розчисциц цо нє добри за вас и то барз нагло пре присуство планети Урана. Велї особи вас розчарую того року, алє тиж и ви можеце велїх розчаровац. Ретроґрадна планета Меркур у Дївици од 23. авґуста та по 15. септембер 2023. року тиж вас може привесц до роздумованя же бисце зоз поєдинима товаришами претаргли контакт. Вшелїяк нє препоручуєм же бисце у тим периодзе приношели важни одлуки. Тиж можеце обрациц нови папер и почац нови одношеня зоз фамелию кед сце були у звади. Будзеце мац нагоду за тото. Остатнї ретроґрадни Меркур будзе у Стрилцу од 13. децембра та по 2. януар 2024. рок. Теди треба же бисце примерковали на путованьох. Здравє у 2023. року за припаднїкох того знаку, односно особи хтори уж маю проблеми, тераз додатни проблем може буц вязани за жалудок та примеркуйце на костиранє. Тиж можлїви проблеми зоз гарлом, грубим черевом, щитним шлїжнїком, а може ше зявиц и дисбаланс гормонох. Мерковац и на прицисок.

ДВОЙНЯТКА (GEMINI)

Дороги припаднїки того знаку, такой на початку вам мушим повесц же вам тот рок будзе барз важни, алє дакус и чежки понеже вам нїч нє „спаднє зоз нєба” aлє за шицко цо зосцеце ше будзеце мушиц добре натрапиц и досц потрудзиц. То вшелїяк нє будзе єден зоз ваших лєпших рокох, паметали сце и лєпши. Пре ретроґрадну планету Марс, хтора тирва уж даяки час, приключи ше му владар вашого знаку планета Меркур и теди будзеце думац же вам нїч нє идзе так як сце плановали. Вшелїяк, красни период будзеце мац од 25. фебруара по 8. марец, кед планета щесца Юпитер будзе блїзко зоз планету любови Венеру вєдно, теди обчекуйце красни хвильки цо ше дотика шицких животних обласцох, вельку радосц, щесце и оптимизем. Тот период сце годни длуго паметац. Вихаснуйце го. Потим владар вашого знаку, Меркур, будзе ретроґрадни од 21. априла по 15. май у знаку Буяка (lat. Taurus), у вашей дванастей хижи, теди можеце мац рижни нєплановани случованя. Будзе даскельо и щешлїви хвильки за вас кед Юпитер, планета щесца, войдзе до сушедного знака Буяка (lat. Taurus) од 16. мая по 25. май 2024. року. Теди можеце обчековац же достанєце даяки заслужени награди и припознаня. Як цо сом гварела, тот рок вам будзе дакус чежши и того року будзе вам требац вецей труду посцигнуц успихи и цилї, алє зато шлїдуюцого року обчекуйце добри рок, вельо лєпши як тот. Шицко будзе наспак, алє позитивно. Шлїдуюцого року сце годни зоз минимум вашого намаганя досцигнуц успих и витвориц вашо цилї. Тото вам гуторим же бисце ше нє злєкли. Пущце тот рок же би вам прецекол, а шлїдуюци вам вшелїяк вельо обецує. Планета нєсподзиваня, Уран, през цали тот рок будзе транзитовац през знак Буяка (lat. Taurus) и през вашу дванасту хижу, и теди вам ше годни погубиц даяки плани и случиц дацо нєсподзиване. Планета любови, Венера, будзе ретроґрадна у знаку Лєва (lat.Lion) oд 23. юлия та по 4. септембер, та сце годни мац даяки случованя у вязи судьби коло любовних одношеньох, на даяких кратших путованьох, у транспорту, як и комуникациї зоз другима. Меркуйце же бисце нє погубели гармонию у любовних одношеньох, за хтору вам тиж требало труду же бисце ю витворели. Ґенерално, цо ше дотика любови того року, ю кладзеце на друге место и нє будзе вам фокус на нєй, понеже будзеце мац вельо други обовязки хтори вам буду важнєйши. Вшелїяк, завжати припаднїки того знака останю у своїх одношеньох. По питаню здравя, совитуєм вам даяку физичну активносц, бежанє, швидке ходзенє, вежбанє, гоч лєм шейтанє, окреме кед длуго шедзице, треба же бисце були активнєйши понеже планета Сатурн вам може принєсц даяки хороти хтори сце мали скорей, а тиж и проблеми зоз диханьом и зоз респираторнима орґанами.

Предлужи ше…

АВТОРКОВО НАДПОМНУЦЕ!

*Рочни гороскоп и астролоґийна проґноза OБЩИ за шицких людзох на тим швеце хтори припаднїки одредзеного знаку, як и подзнаку, и НЄ МУШИ ше поклапац зоз Вами. Кед жадаце точни случованя у Вашим животним, рочним або мешачним гороскопу, aбо одредзеней животней обласци, нєобходне же бисце заказали консултацию при Вашому вибраному астролоґови. Кед знаце Ваш под’знак комбинуйце го вєдно зоз Вашим знаком, алє предносц дайце Вашому подзнаку.

Жадам Вам успишни и щешлїви Нови 2023. Рок.

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