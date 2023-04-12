Рочни гороскоп за Килаши, Шкорпиона и Стрилцох

KИЛАШИ (lat. LIBRA)

Дороги припаднїки того знаку, тот рок за дзепоєдних припаднїкох, у одредзеним периодзе, годзен буц дакус чежши, алє заш лєм векшину своїх планох сце годни витвориц. Тот рок зоз собу ноши досц спокуси, алє превозидзеце шицко зоз дакус сцерпезлївосци и дипломатично так як ви то знаце, цо и характеристика вашого знаку. Вшелїяк, красни период будзеце мац тераз у тим периодзе кед планета щесца, Юпитер, будзе блїзко при планети любови Венери вєдно, и кед буду транзитовац през знак Барана (lat. Aries) хтори ше находзи просто вашого знаку. Теди обчекуйце красни хвильки цо ше дотика шицких животних обласцох, вельку радосц у партнерских одношеньох, щесце и оптимизем, як и красни висти. Тот период будзеце длуго паметац. Вихаснуйце го. Потим планета Меркур будзе ретроґрадна од 21. априла по 15. май, у знаку Буяка (lat. Taurus), теди сце годни мац рижни нєплановани случованя, а годни сце мац и почежкосци хтори ше дотикаю финансийох. Потим планета Сатурн нє будзе вецей у вашей хижи любови и будзе уходзиц до вашей хижи каждодньових случованьох и здравя, од 7. марца по 14. фебруар 2026. року, та теди обчекуйце вельо обовязки и одвичательносц. Намагайце ше буц одвичательни, вимирюйце свойо обовязки начас, преконтролуйце свойо здравє, же бисце познєйше нє мали даяки пошлїдки, понеже нас планета Сатурн покара кед нє зробиме шицко начас. Будзе даскельо и щешлїви хвильки за вас кед Юпитер планета щесца войдзе до знаку Буяка (lat. Taurus) од 17. мая по 25. май 2024. року. Теди можеце обчековац же достанєце даяки заслужени награди и припознаня, як и кед же ше жадаце особнє трансформовац и пременїц дацо, тераз добри период за тото. Потим мешацово ґузли ше oд 17. юлия премесцаю зоз оси Буяка (lat. Taurus) и Шкорпиона (lat. Scorpio) до хижи знака Барана (lat. Aries) и до вашого знака и буду там по 10. януар 2025. рок. Теди енерґия будзе унапрямена на ваш особни розвой, а тиж годни буц даяки случованя и цо ше дотика партнерских одношеньох. Тиж, велї припаднїки того знаку годни у тим периодзе ознова обновиц контакт зоз особами хтори их у прешлосци розчаровали, и кед ше помирице зоз нїма, тото одношенє може буц добре за вас. Планета любови Венера будзе ретроґрадна у знаку Лєва (lat.Lion) oд 23. aвґуста по 4. септембер, и теди сце годни обновиц даяки контакти зоз товаришами, алє сце ше у тим периодзе годни и розчаровац до даяких блїзких товаришох. Емотивни живот ше углавним дзелї на вецей часци през цали рок, а вам тераз вяри и на лєто буду добри и красни периоди за любов. Дзепоєдни припаднїки того знаку, хтори уж маю партнера, годни ступиц до малженства, а тоти хтори ище вше шлєбодни годни започац озбильну вязу. Тот рок вам вшелїяк будзе предодредзени же бисце закончели даяки ствари хтори нє добри за вас и положели на нїх точку. Треба же бисце закончели єден циклус, понеже вас од шлїдуюцого року обчекує початок нового, вшелїк щешлївшого циклусу. Здравє того року вам добре, у першей половки рока треба же бисце започали зоз даяку физичну активносцу хтора вам одвитує, а кед же маце вецей кили и жадаце схуднуц, перша половка рока вам добра же бисце ше тому пошвецели.

ШКОРПИОН (lat. SCORPIO)

Дороги припаднїки того знаку, ґенерално патраци, тот рок єден од найлєпших ваших рокох, кед вежнєме до огляду предходни роки. Вельо щешлїви хвильки буду кед Юпитер, планета щесца, будзе у транзиту през вашу шесту хижу до 16. мая того року. Потим кед Юпитер прейдзе до знаку Буяка (lat. Taurus) од 17. мая по 25. май 2024. року, теди можеце обчековац щесце у партнерских одношеньох, товаришству, будзеце ше крашнє складац зоз людзми зоз вашей околини, а обчекує вас и щесце у любови. Тиж, док Юпитер будзе вєдно зоз планету нєсподзиваня Ураном, а кед же маце даяки нєришени судски проблеми, у тим периодзе сци их годни нєсподзивано и успишно ришиц. Исто так, кед робице дацо прейґ интернету, то будзе барз добри период за таку роботу. Можебуц початок рока будзе дакус чежши, и будзе вам требац вецей труду же бисце посцигли жадани цилї, алє маце потримовку планетох так же ше нє старайце. Од конца марца вам руши вше лєгчейши период и одразу почувствуєце яґод же вам шицко олєгчане. Ґенерално патраци, рок добри и нє треба же бисце ше бриґовали. Емотивно будзеце виполнєни уж од початку рока, и дзепоєдни припаднїки ше буду чувствовац як кед би були на „седмим нєбеˮ. Окреме припаднїки хтори длугши час були шлєбодни, без партнера. Завжати припаднїки того знаку, хтори маю емотивного партнера, годни дакус погубиц одношенє од 23. марца по 10. юний, окреме кед су подозриви, любоморни и посесивни особи. Будзце умеренши и примеркуйце на свойо справованє спрам другей особи, же бисце нє претаргли вашо одношенє. Кед же ше розидзеце зоз вашим терашнїм емотивним партнером, або кед же сце шлєбодни, нагоду за упознаванє новей любови будзеце мац у другей половки септембра. Тот рок вам вшелїяк позитивни, та нє допущце же бисце були критични спрам себе, окреме кед же дацо нє пойдзе по вашим плану, так як сце задумали. Кельо ґод вас обчекує добри рок, будзе и даяки ситуациї на хтори сце нє годни дїйствовац, та ше нє обтерховюйце. Юпитер будзе блїзко зоз планету любови Венеру, вєдно, и обчекуйце красни хвильки цо ше дотика шицких животних обласцох – вельку радосц у партнерских одношеньох, щесце и оптимизем, як и красни висти. Тиж, у тим периодзе дзепоєдни припаднїки годни достац даяке нашлїдство, або даяки векши пенєж. Любов теди годна „подуркацˮ на вашо дзвери. Здравє у тим року вам добре, алє лєм кед нє допущице же бисце ше нервирали и же бисце були под стресом. Пробуйце ше опущиц и вашу неґативну енерґию змириц зоз йоґу, медитацию, масажу або зоз даяку активносцу хтора вам особнє найвецей одвитує.

СТРИЛЄЦ ( lat. SAGITTARIUS)

Дороги припаднїки того знаку, на самим початку рока будзеце мац два ретроґрадни планети, а то планета Марс и планета Меркур хтори буду у вашей хижи партнерских одношеньох. Тото вам годно принєсц нервозу и розправи, як и проблеми цо ше дотика финансийох. Планета Меркур будзе того року ретроґрадна штири раз, цо барз важне за ваш знак. Перши будзе концом прешлого року и предлужи ше початку того року, у вашей другей хижи финансийох, потим од 21. априла по 15. май у знаку Буяка (lat. Taurus) и тиж сце годни мац почежкосци у финансийох, проблеми зоз здравйом и каждодньовима обовязками. Треци будзе од 23. авґуста по 15. септембер у знаку Дївици (lat. Virgo) дзе сце годни мац почежкосци кед маце у плану путовац до иножемства, а тиж и проблеми и почежкосци зоз ученьом. Остатнї будзе од 13. децембра та по 2. януар 2024. року, и вон окреме важни, понеже будзе ретроґрадни у вашим знаку. Теди обчекуйце проблеми у комуникациї зоз другима, а кед маце даяки тайни, у тим периодзе годни буц лєгко одкрити та примеркуйце. Планета Сатурн уходзи до вашей хижи дому и нових початкох, и годна вам очежац, та сце теди годни мац неґативни думки и неґативну енерґию. Потребне же бисце були сцерпезлїви, понеже вас нєсцерпезлївосц годна привесц до дзепоєдних гришкох и до стресу. Важне же бисце сцерпезлїво робели, мали сцерпеня и же бисце нє обчековали же би шицко було тераз и такой. Тиж, Сатурн може принєсц и одредзени проблеми у вашей фамелиї. Потримовку того року будзеце мац од планети щесца Юпитера, хтора и панує зоз вашим знаком, и кед сце започали дацо учиц або усовершовац ше, вшелїяк же то будзе успишно, понеже вас вон потрима, окреме у другей половки рока. Кед слово о емоцийох, завжати припаднїки того знаку, хтори маю партнера, годни мац одредзени почежкосци. Планета любови Венера будзе ретроґрадна у знаку Лєва (lat. Lion) oд 23. юлия по 4. септембер, и теди треба же бисце примерковали кед любов у питаню, окреме кед маце даяку вязу, а оддалєни сце, кед особа у иножемстве, лєбо кед ви одпутуєце до иножемства и упознаце там дакого. Дзепоєдни припаднїки того знаку хтори шлєбодни, за нїх добри период будзе у лєтнїх мешацох кед годни упознац интересантну особу, зоз хтору годни започац озбильну вязу. Завжати припаднїки хтори у озбильней вязи, нє требали би того року уходзиц до малженства. Причекайце даєден лєпши рок. Кед бешеда о здравю, того року ше будзеце чувствовац барз вистато, цо нє характеристичне за вас и ваш знак. Гоч вашо околїско будзе думац же сце задовольни и щешлїви, нє будзе баш так. Планета Сатурн, хтора у транзиту и хтора будзе ту присутна, годна на вас дїйствовац депресивно и годни сце буц под стресом. Гоч ви познати як барз оптимистични знак, пре вашу пануюцу планету Юпитер, заш лєм маце тот уродзени оптимизем и совитуєм вам же бисце, кед будзеце мац чежки период, робели дацо цо вам найвецей одвитує, дацо за „вашу душу” .

Предлужи ше…

АВТОРКОВО НАДПОМНУЦЕ!

*Рочни гороскоп и астролоґийна проґноза OБЩИ за шицких людзох на тим швеце хтори припаднїки одредзеного знаку, як и подзнаку, и НЄ МУШИ ше поклапац зоз Вами. Кед жадаце точни случованя у Вашим животним, рочним або мешачним гороскопу, aбо одредзеней животней обласци, нєобходне же бисце заказали консултацию при Вашому вибраному астролоґови. Кед знаце Ваш под’знак комбинуйце го вєдно зоз Вашим знаком, алє предносц дайце Вашому под′знаку.

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