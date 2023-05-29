Рочни гороскоп за Козакох, Водолєї и Риби

КОЗАК (lat. CAPRICORN)

Дороги припаднїки того знаку, на самим початку рока планета мудросци Меркур будзе у вашим знаку и будзе ретроґрадна вєдно зоз планету Марс, хтора будзе у знаку Двойняткох (lat.Gemini). Вони буду у вашей хижи хтора представя каждодньови живот и здравє, та прето примеркуйце же бисце ше на самим початку рока нє похорели, пробуйце змоцнїц ваш имунитет, уведзце до вашого костираня овоц, конзумуйце даяки витамини и чувайце ше од вирусох и прехладох. Иншак, того року сце годни мац досц успиху понеже будзеце мац вельку потримовку планетох ­– планети ученя Сатурна, планети уметносци Нептуна и планети нєсподзиваньох Урана, як и планети щесца Юпитера, у периодзе од мая 2023. року, та аж по май 2024. року. Вихаснуйце го. Планета духовносци и спиритуалносци Плутон напущи на кратко ваш знак и прейдзе до знака Водолєя (lat. Aquarius) дзе ше затрима од марца по 10. юний того року, и теди почувствуєце олєгчанє. Конєчно напущи ваш знак после шейсц рокох 22. януара 2024. року. Финансиї вам буду добри того року. Велї припаднїки того знаку почувствую же їм судьба и живот отвераю велї дзвери и же иду напредок. Будзеце мац вельо амбициї, будзеце и сиґурнєйши до себе, а шицко тотo можеце обчековац кед планета ученя Сатурн прейдзе до знаку Рибох (lat. Pisces) од 08. марца дзе ше затрима два и пол роки. Планета щесца Юпитер, у дружтве зоз планету нєсподзиваньох Ураном, нєсподзивано вам помогню же бисце принєсли даяку нову одлуку. Вашо намаганя, як и ваша робота ,тераз буду припознани. Алє вшелїяк, вельо того будзе завишиц лєм од вас. Кед ше будзеце вецей намагац, вецей будзеце мац успиху у шицких животних обласцох. Емотивни живот вам досц добри, алє од конца априла, точнєйше од 21. априла та по 15. май, кед планета мудросци и роздумованя Меркур будзе ретроґрадна у знаку Буяка (lat. Taurus), годни сце мац даяки нєпорозуменя и нєскладаня зоз вашим партнером. Кед ше то случи, важне же бисце у тим периодзе то и ришели, же бисце були щешлїви и мирни по конєц рока. Планета любови Венера будзе ретроґрадна од 23. юлия та по 4. септембер у знаку Лєва ( lat. Leo). У тим периодзе ше меняю емоциї, тиж може присц до даяких нєпорозуменьох и годно ше теди одкриц даяки тайни, та примеркуйце. У тим периодзе дакус примеркуйце и на пенєж. Кед же вам є нє нєобходни, нє пожичуйце го од других. На здравє примеркуйце у периодзе кед планета Меркур будзе ретроґрадна, а то од конца априла та по стредок мая, концом авґуста та по стредок септембра и друга половка децембра. Теди будзце осторожни, прето же сце годни мац стресни периоди, як и розправяня зоз другима пре хтори сце годни буц депресивни. Найлєпше би було кед бисце обкеровали стрес, понеже вам вон єдини може направиц проблеми того року зоз здравйом.

ВОДОЛЄЙ (lat. AQUARIUS)

Дороги припаднїки того знаку, ви тот рок годни започац зоз нервозу пре планету мудросци Меркур хтора будзе ретроґрадна и будзе у вашей дванастей хижи, як и планета Марс зоз знака Двойняткох ( lat. Gemini). То годно привесц до даяких розправяньох и комуникациї хтору будзеце мац сами зоз собу. У предходних двох и пол рокох, планета ученя Сатурн вам правела досц напори прето же транзитовала през ваш знак, та ше вам видзело же место же бисце напредовали ви назадовали. Алє тераз вона преходзи до знаку Рибох ( lat. Pisces ) од 8. марца того року, и ту будзе наиходзаци два и пол роки, точнєйше по 14. фебруар 2026. року. Шицко ше вам у тим периодзе пременї, як приватни живот так и робота, финансиї, школа шицко ше пременї на лєпше.Тиж, у тим року увидзице хтори особи вам жадаю добре и од хторих маце потримовку и помоц. Гоч планета Сатурн напущела ваш знак, вона заш лєм ище кратко будзе ту присутна и будзе глєдац од вас намаганє и труд у шицких животних обласцох, же би вам тот рок бул барз добри. Велї припаднїки того знаку риша ше велїх блокадох тераз у 2023. року, хтори им були на драги витвореня цильох и успихох. Одлични рок же бисце порушали инициятиву и же бисце порушали дацо нове у вязи роботи, школи, даяки нови проєкт можебуц, то би могло буц барз успишне. Tиж маце вельку потримовку планети щесца Юпитер од 20. децембра того року, та по 25. фебруар 2024. рок и вон будзе транзитовац през вашу трецу и штварту хижу, и ту сце годни мац красни одношеня зоз вашу фамелию. Можеце обчековац и годни сце достац вельку помоц од нїх. Планета Нептун будзе у вашей другей хижи як и планета Сатурн, та примеркуйце на финансиї понеже сце годни мац даяки векши трошки од запланованих. През ваш знак, накратко, прейдзе планета Плутон од 23. марца и затрима ше по 10. юний того року. У тим периодзе треба же бисце ше трансформовали, пременєли даяки вашо видзеня и думаня, як и вашо справованє. Припаднїки того знаку хтори уж у малженстве або у озбильних вязох, треба же би у тим периодзе роздумали чи треба же би оставали у тих одношеньох идалєй, окреме кед су уж длукши час нєзадовольни. Дзепоєдни припаднїки початком юния, та и у юлию, годни мац даяки нєпорозуменя и чежки период зоз своїм партнером. Планета любови Венера будзе ретроґрадна од 23. юлия по 4. септембер у знаку Лєва ( lat. Leo). У тим периодзе ше меняю емоциї, може присц и до даяких нєпорозуменьох, та сце годни мац чежки период зоз вашим партнером, понеже ше шицко тото случує у вашей седмей хижи, а то хижа партнерства. Першу половку рока совитуєм вам же бисце вихасновали за кратши путованя. Примеркуйце кед планета Плутон будзе у опозициї зоз планету Марс коло 20. мая, теди годни буц даяки зраженя зоз вашим партнером, алє и зоз вашим околїском. Но, шицко тото завиши од вашого особного гороскопа. Здравє того року вам добре, будзеце мац вецей енерґиї и оптимизма и добре же бисце то вихасновали так же бисце уключели и даяку физичну активносц до вашого каждодньового живота. Чувайце ше од стресу понеже вам єдино вон годзен загрожиц здравє.

РИБИ (lat. PISCES)

Дороги припаднїки того знаку, ви тот рок започинаце зоз нервозу, понеже ю будзеце мац у своїм обисцу зоз фамелию, и найлєпше би було кед бисце нє уходзели до розправяньох же би нє пришло до вельких зраженьох. Tиж, може присц до розправяньох и зоз приятелями. Можебуц ше и розчаруєце до даєдних. Дзепоєдни припаднїки того знаку, у тим периодзе, годни упознац нових людзох хтори вам такой буду одвитовац за друженє и з хторима сце ше такой годни и сприятелїц. Тот рок барз важни за вас понеже планета ученя Сатурн уходзи до вашого знаку од 8. марца, и ту ше затрима у наиходзацих двох и пол рокох, точнєйше по 14. фебруар 2026. рок. Допринєше вам вельо спокуси, и през тот периоду будзеце мац даяку файту „животного тесту”. На шицки животни ситуациї хтори ше вам случа у тим периодзе, будзеце патриц реално, цо добре за вас, понеже за ваш знак характеристичне идеализованє и патренє през „целово окуляри”. Тиж будзеце мац добри и олєгчуюци обставини кед планета Сатурн будзе правиц добри аспекти зоз планету щесца Юпитером и то од 16. юния та по 25. май 2024. року. Велї плани и проєкти хтори сце плановали годни сце тераз реализовац. Заш лєм, планета Сатурн то планета ученя и вона у астролоґиї позната як планета хтора „учитель и мучитель”. Вона од нас вимага вельо труду и трапези, приноши нам вельо спокуси, алє кед ми шицки задатки сполнїме, вона нас вше наградзи. Так же вшелїяк меркуйце у тим периодзе цо и як робице, и як ше спарвуєце ґу другим, понеже кед нє поробице шицко так як треба, на концу вас вона покаре. Дзепоєдни припаднїки того року годни буц барз креативни и през даяку свою роботу, або гоби, годни барз успишно вицагнуц хасен. Барз важне же бисце любели тото цо робице або же бисце то пробовали полюбиц, бо вец успих будзе ище векши. Кед слово о финансийох, того року примеркуйце на вашо трошки, и пришпоруйце. Добре би було кед бисце даяки пенєж одложели и охабели. Кед бешеда о емоцийох, векшини припаднїком того знаку ше статус нє пременї до яри, а познєйше будзеце роздумовац же чи жадаце остац у хвилькових одношеньох чи нє. Завжати припаднїки того знаку треба же би ше препущели любови и аж од лєта треба же би роздумали и озбильно побешедовали зоз своїм партнером же хто яки ма жаданя и обчекованя. Шлєбодни припаднїки би ше могли одважиц и войсц до вязи, док дзепоєдни припаднїки хтори завжати, годни и ступиц до малженства на єшень. Цо ше дотика здравя, будзеце мац векши стрес од марца хтори вам годзен загрожиц здравє, та примеркуйце. Керуйце го кельо ґод лєм можеце. Прилапце планету Сатурн и шицко цо вам вона приноши, и нє будзеце мац бриґи. Вшелїяк же будзеце наградзени.

АВТОРКОВО НАДПОМНУЦЕ!

*Рочни гороскоп и астролоґийна проґноза OБЩИ за шицких людзох на тим швеце хтори припаднїки одредзеного знаку, як и подзнаку, и НЄ МУШИ ше поклапац зоз Вами. Кед жадаце точни случованя у Вашим животним, рочним або мешачним гороскопу, aбо одредзеней животней обласци, нєобходне же бисце заказали консултацию при Вашому вибраному астролоґови. Кед знаце Ваш под’знак комбинуйце го вєдно зоз Вашим знаком, алє предносц дайце Вашому под′знаку.

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