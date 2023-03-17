Рочни гороскоп за Ракох, Лєвох и Дївици

РАК ( lat. CANCER )

Дороги припаднїки того знаку, велї трансформациї хтори ше случовали у вашим живоце остатнїх рокох, гуторя же тот 2023. рок би могол буц єден зоз лєпших рокох за вас, окреме кед сце робели на себе, учели, пременєли даяки вашо попатрунки на живот, як и здобули нови знаня. На самим початку рока годни сце ше чувствовац знємирено, на роботи або у школи, и обчекуйце вельо нєпорозуменя у партнерских одношеньох. Окреме меркуйце на комуникацию, же бисце ше нє повадзели зоз вашим партнером, як и же бисце нє претаргли иснуюце одношенє, понеже будзеце емотивнєйши и чувствительнєйши. Шицко тото ше будзе случовац пре даскельо ретроґрадни планети хтори буду дїйствовац на вас. Заш лєм, потримовку и пременку на лепше, можеце обчековац кед Юпитер, планета щесца, будзе у транзиту през вашу дзешату хижу по 16. май 2023. року. Окреме красни период будзе кед планета Юпитер будзе при планети любови, Венери, од 25. фебруара по 8. марец 2023. рок. Теди ше вам годно витвориц шицко цо лєм пожадаце. Вихаснуйце тот период и унапрямце позитивну енерґию и красни думки, успих и щесце, понеже сом цалком сиґурна же так будзе. Дзепоєдни припаднїки того знаку праве теди годни упознац свою „сродну душуˮ, так же кед сце шлєбодни, ево правей нагоди же би ше тото случело. Потим ретроґрадни Меркур будзе од 21. априла по 15. май 2023. року у знаку Буяка (lat. Taurus), цо ше годно одражиц на вашу єденасту хижу, та прето примеркуйце як комуникуєце зоз товаришами. Кед же треба же бисце принєсли даяки одлуки у вязи з нїма, найлєпше би було кед бисце тото премесцели за конєц ретроґрадного ходу Меркура. Олєгчанє почувствуєце кед Юпитер предлужи ту транзитовац, през вашу єденасту хижу, хтора иншак представя хижу жаданьох, надїї, обчекованя, товаришох и товаришства и будзе ту транзитовац по 25. май 2024. рок. Як на початку поведзене, предходни роки були за вас роки трансформацийох, алє и стаґнацийох, так же того року можеце обчековац велї случованя, понеже маце потримовку велїх планетох. Перша то планета трансформациї, Плутон, кед на кратко войдзе до знаку Водолєя у периодзе од 23. марца по 10. юний 2023. року, и тот час мудро вихаснуйце. Потим планета мудросци Сатурн, планета нєсподзиваньох Уран, планета мриї Нептун и планета щесца Юпитер, у другей половки року вас буду барз потримовац и теди вам ше шицки животни обласци годни злєпшац и вшадзи ше годни порушац велї случованя. Емотивно сце тиж годни мац успиху понеже велї планети буду мац барз позитивне дїйство на вашо емоциї. Шлєбодни припаднїки того знаку годни упознац особу подобну як цо вони, и през упознаванє и друженє, цо годно и дакус длужей потирвац, годно буц до конца барз красне, щире и тирваце одношенє як и озбильна вяза. З другого боку, завжати припаднїки того знаку ше годни ище баржей вязац и залюбиц до свойого терашнього партнера. Планета любови Венера, будзе ретроґрадна од 23. юлия по 4. септембер, и теди будзе у знаку Лєва (lat.Lion), та кед же будзеце мац у тим периодзе даяку операцию, або гирурґийну интервенцию, причекайце. Можеце то вшелїяк поробиц, скорей або познєйше, алє нїяк у тим периодзе, кед же то нє нєобходне. Здравє вам досц добре того року, ошлєбодзце ше ваших страхох хтори маце, найбаржей од нєуспиху, и пробуйце позитивнєйше роздумовац. Годни вам помогнуц розгварка зоз психолоґом, медитация, йоґа як и даяки способ опущованя хтори вам особнє одвитую.

ЛЄВ ( lat. LION )

Дороги припаднїки того знаку, тот 2023. рок би могол буц єден зоз барз щешлївих рокох за вас. Як и предходни рок, и тот предлужуєце зоз позитивну енерґию и позитивнима случованями. Початок рока вам пре ретроґрадну планету Марс и ретроґрадну планету Меркур, годзен буц дакус знємирююци. Алє заш лєм, Юпитер планета щесца и красних нагодох, вас будзе водзиц по ваш циль хтори маце и принєше вам вельки успих. Планета Сатурн, хтора вам дакус правела проблеми у предходних двох и пол рокох, и дакус очежовала успихи, тераз вас зохаби на мире и будзе вам доминантнєйша планета щесца Юпитер, так же шицко цо сце задумали пойдзе вам вельо лєгчейше.Того року, кажда ваша животна обласц барз крашнє представена, и у каждей бисце могли обчековац успих, алє будзце свидоми же и ви ше будзеце мушиц дакус потрудзиц. Кед будзеце лєм чекац успих, вшелїяк же ше нє витвори. Вихаснуйце тот рок и унапрямце вашу енерґию ґу тому цо жадаце витвориц и на тото цо жадаце посцигнуц, понеже би велька чкода була кед бисце препущели таку потримовку планетох хтору маце того року. Запаметайце же таки период и рок нє будзеце мац вше. Планета Меркур будзе ретроґрадна од 21. априла по 15. май 2023. року, у знаку Буяка (lat. Taurus), и теди у тим периодзе кед будзеце мац даяки нови идеї, два раз роздумайце о нїх. Планета Юпитер и планета любови, Венера,буду у конюкциї од 25. фебруара по 8. марец 2023. року, у знаку Барана (lat. Aries), точнєйше у вашей єденастей хижи, и праве теди сце годни обчековац вельке щесце, нєобчековану радосц, и красни висти.Тиж будзеце мац и вельку потримовку товаришох за шицко цо робице. Вихаснуйце тот период. Тиж вас обчекую барз вельо оптимистични висти, як и красни случованя по питаню шицких животних обласцох. Шицки вашо жаданя, надїї и обчекованя буду витворени. Накратко, планета Плутон будзе у знаку Водолєя (lat. Aquarius) и ту будзе у вашей седмей хижи, хтора иншак представя обласц партнерских одношеньох, як любовних, так и одношеня у роботи и зоз другима людзми, од 23. марца по 10. юний 2023. рок, цо значи же бисце теди могли упознац барз вельо успишних людзох. Тиж, и у тим периодзе бисце могли трансформовац даяки одношеня. Планета любови Венера, будзе ретроґрадна у вашим знаку од 23. юлия по 4. септембер 2023. року, у тим перидзе треба же бисце одпутовали на даяку дестинацию цо вам окреме лагодзи, крашнє ше препровадзице. Мешацово ґузли буду транзитовац oд 17. юлия 2023. року през Барана (lat. Aries) и през знак Килаши ( lat. Libra ) и буду там по 10. януар 2025. рок. Теди ше годни случиц велї пременки вязани за товаришства, у комуникациї зоз родзину, як и пременки у велїх жаданьох, наздаваньох и обчекованьох. А можлїве и даяке розчарованє. У емотивним аспекту, велї припаднїки того знаку годни мац нєпорозуменя хтори чежше риша, гоч су у малженстве гоч у емотивней вязи. Так же, велї годни и претаргнуц одношенє. Тиж можлїви и звади, та скорей як цо одлучице чи претаргнєце одношенє –роздумайце. Шлєбодни припаднїки того знаку вироятнє же и далєй останю шлєбодни. Здравє того року вам добре, алє примеркуйце на костиранє и потрудзце ше жиц цо здравше. Добре би було кед бисце уключели и вежбанє, швидке ходзенє лєбо даяку активносц. Вшелїяк, кед маце даяки подли звикнуца хтори ше дотикаю здравого живота, того року сце з нїма годни претаргнуц.

ДЇВИЦИ (VIRGO)

Дороги припаднїки того знаку, тот рок вам почал зоз нєлагоду и зоз нєпорозуменьом зоз другима, а дзепоєдни припаднїки годни мац и даяки звади зоз своїм емотивним партнером. Алє то лєм початком рока. Познєйше будзе красни период кед планета любови Венера, будзе вєдно зоз планету щесца, Юпитером. Тот период вам приноши вельо щесца и красни нагоди у шицких животних обласцох. Планета Сатурн од 7. марца 2023. року по 14.фебруар 2026. рок, будзе транзитовац през вашу хижу партнерских одношеньох, та велї Дївици годни мац даяки почежкосци и проблеми зоз терашнїм партнером, кед слово о любови, а може присц и до претаргованя тих одношеньох. Велї припаднїки того знаку, од 16. мая 2023. року, кед планета щесца Юпитер прейдзе зоз знаку Барана (lat. Aries) до знаку Буяка (Таурус), и затрима ше по 25. май 2024. року, годни мац барз красни и щешлїви период. Будзеце мац нагоду щиро уживац у шицких животних обласцох, окреме на путованьох, та теди би було добре кед бисце путовали. Вихаснуйце тот период. Иншак, друга половка того року вам будзе вельо лєпша и успишнєйша, и будзеце мац вецей случованя як у першей половки рока. Други по шоре ретроґрадни Меркур, хтори иншак и панує зоз вашим знаком, будзе од 21. априла та по 15. май 2023. у знаку Буяка (lat. Taurus). Теди меркуйце на комуникацию зоз другима, на путоваьох, кед же маце у плану путовац, як и зоз ученьом дачого новго, понеже можебуц нє будзе до конца так як ви задумали. Планета Плутон кратко прейдзе до знаку Водолєя (lat.Аqurius), од 23. мая та по 10. юний 2023. року, и у тим периодзе сце ше годни трансформовац и похопиц же цо треба же бисце пременєли при себе. Планета любови Венера будзе ретроґрадна од 23. юлия та по 4. септембер 2023. року, у знаку Лєва ( lat. Leo), та кед и ви у вашей наталней карти маце Венеру у знаку Лєва, у тим периодзе сце годни прицаговац повагу и други буду барз позитивно реаґовац на вас гоч кадзи ше зявице. Тиж, годни сце дознац и чуц даяку тайну у вязи вашей родзини и родзинских одношеньох, як и тайну у вязи вашого емотивного одношеня. Теди ше примирце и роздумайце, нє реаґуйце нагло, понеже може присц до звади. Вшелїяк, случованя завиша од вашого особного гороскопа. Того року дзепоєдни Дївици годни мац даяки проблеми у вязи здравя. Ґенерално, цо ше дотика емотивного живота, нє препоручуєм започинац озбильни вязи и озбильни одношеня, а окреме нє препоручуєм уходзиц до малженства. Причекайце даєден вигоднєйши рок. Тиж, кед сце уж у озбильней вязи або одношеню, вони постаню ище озбильнєйши, понеже планета Сатурн нє допущи же би ше тоти одношеня погубели. Шицко цо нє добре за вас, и цо нє функционує уж даяки час у малженстве або вязи, кед нє пременїце, придзе до їх претаргованя. Дзепоєдни Дївици би могли мац любов и емотивну вязу, алє кед тота особа даґдзе далєй, односно кед жиє у иножемстве. Теди би тото одношенє могло буц успишне. Кед бешеда о здравю, того року, кед предлужице лєбо започнєце водзиц здрави способ живота, нє будзеце мац почежкосци и проблеми.

Предлужи ше…

АВТОРКОВО НАДПОМНУЦЕ!

*Рочни гороскоп и астролоґийна проґноза OБЩИ за шицких людзох на тим швеце хтори припаднїки одредзеного знаку, як и подзнаку, и НЄ МУШИ ше поклапац зоз Вами. Кед жадаце точни случованя у Вашим животним, рочним або мешачним гороскопу, aбо одредзеней животней обласци, нєобходне же бисце заказали консултацию при Вашому вибраному астролоґови. Кед знаце Ваш под’знак комбинуйце го вєдно зоз Вашим знаком, алє предносц дайце Вашому подзнаку.

Инстаґрам: vanesamedjesi

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