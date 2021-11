НОВИ САД – Вчера означена 103. рочнїца присоєдинєня Войводини ґу Кральовини Сербиї, дня котри Скупштина Войводини 2018. року преглашела за датум од окремного значеня.

З покладаньом венцох на спомин плочу на новосадскей Площи шлєбоди означени 25. новембер 1918. року кед Велька народна скупштина Сербох, Бунєвцох и других Славянох Банату, Бачки и Баранї преглашела присоєдинєнє войводянских обласцох ґу Кральовини Сербиї. На зашеданю Велькей народней скупштини, пред сто роками, медзи 757 делеґатами бул 21 Руснак.

Городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич з тей нагоди гварел же тота одлука пременєла цек историї у правим напряме, дзекуюци мудрому и правилному роздумованю наших предкох.

У Сербским народним театру у Новим Саду отримана и Шветочна академия з нагоди Дня присоєдинєня. По словох предсидателя Покраїнскей влади Иґора Мировича, тот дзень бул источасно и конєц, и початок. Конєц прето же тота Скупштина у Новим Садзе була закончуюца дїя вецейвиковного историйного процеса – зєднинєня з матицу Сербиї, а початок прето же того дня за шицких котри жили и жию на териториї нєшкайшей Войводини наступел час шлєбоди, єднакосци и просперитету, час котри тирва и нєшка, гварел Мирович.

На Академиї присуствовали и предсидатель Скупштини Войводини Иштван Пастор, члени Покраїнскей влади и Скупштини АПВ, епископ сримски Василиє и други представнїки Сербскей православней церкви, муфтия войводянски Мухамед Зилькич, представнїки войска, городох и општинох з АП Войводини и члени дипломатских представнїцтвох у Републики Сербиї.

