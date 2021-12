РТВ обявела конкурс за дїла европских нєзависних продукцийох

НОВИ САД – Явна медийска установа „Радио-телевизия Войводини” розписує явни конкурс з котрим ше поволую шицки заинтересовани нєзависни продуценти же би придали прияви за вибор аудио-визуелних дїлох европскей нєзависней продукциї котри ше буду емитовац на програмох РТВ-а.

Предмет конкурса радийски и телевизийни емисиї односно серияли. Блїзши опис програмних вимаганьох, односно жаданих змистох доступни на интернет боку www.rtv.rs на подбоку „Конкурси“ дзе обявени и текст того конкурсу. Нєзависни продуцент нє ма обовязку конкуровац виключно зоз жаданима програмнима змистами, анї тото нє огранїчує РТВ у вибору програмних змистох.

Конкурс отворени по конєц 2022. року, та прияви мож придавац од дня обявйованя конкурсу и под час цалого 2022. року.

Прияви ше придаваю у завартей коверти особнє на писарнїци РТВ-а або по пошти на адресу Явней медийскей установи „Радио-телевизиї Войводини”, Нови Сад-Петроварадин, Каменїцка драга 45, зоз означеньом „Конкурс за вибор програмних змистох европскей нєзависней продукциї – Комисиї – НЄ ОТВЕРАЦ”. або на имейл адресу konkurs.nezavisna@rtv.rs.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)